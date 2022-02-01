Ирина Агибалова из «Дома-2» высказалась о девушке своего сына Олега

Одна из самых известных телебабушек, Ирина Агибалова, в браке с мужем Юрием Васильевичем родила двух дочерей — Ольгу и Риту.

Сына Олега Ирина Агибалова родила от другого мужчины. Не многие знают, но Ирина Александровна в какой-то момент жизни разводилась с Юрием Васильевичем и вновь выходила замуж.

Но ее второй брак быстро распался, Ирина Агибалова вернулась к первому мужу. Тот принял ее сына Олега и даже дал ему свою фамилию.

Все дети Ирины Агибаловой дружны между собой. Дочери экс-участницы «Дома-2» замужем и у каждой по двое детей.

Встретил свою избранницу и сын Ирины Александровны Олег. Как дала понять Ирина Агибалова, выбор сына она одобряет.

Подписчики спросили у нее, нравится ли ей девушка Олега.

«Очень», — ответила Ирина Агибалова.

Избранницу сына Ирины Агибаловой зовут Наталья. В ее микроблоге есть несколько совместных снимков с Олегом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.