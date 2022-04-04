Из тучной дамы – в стройную лань: Ирина Агибалова из «Дома-2» напомнила, как выглядела на проекте

Мама троих детей, Ирина Агибалова пришла на «Дом-2» в 2010-м году, чтобы поддержать дочку Риту.

Ирине Александровне тогда было 45 лет, но ягодкой назвать ее невозможно. Ирина Агибалова была тучной женщиной с расплывшейся фигурой.

Глядя на фотографии того периода, трудно предположить, что на них там сама Ирина Агибалова, чья стройность и юный вид сегодня сражают наповал.

Ирине Александровне 57 лет. Она проделала масштабную работу над собой, чтобы измениться внешне. Многие не могут простить ей ее красоту, ухоженность и оптимизм.

Ирине Агибаловой почему-то часто напоминают о том, как она выглядела десять лет назад.

Экс-участница «Дома-2» дала понять, что совершенно не стесняется себя, прежней и поделилась в микроблоге архивными снимками. Для сравнения опубликовав и актуальные.

«Мне могут сколько угодно напоминать о моем прошлом, я знаю только одно! Я ценю прошлое за уроки и люблю каждый день своей жизни. Благодаря прошлому мы все становимся мудрее и, надеюсь, лучше. Или нет?» — высказалась под снимками Ирина Агибалова.

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