«Ой, не жить мне, не любя»: Ирина Агибалова из «Дома-2» устроила пляски на публике в облегающем платье

Самая известная телебабушка «Дома-2», 57-летняя Ирина Агибалова в свои годы прекрасно выглядит. Она стройна, ухожена и хороша собой.

Ирина Агибалова обожает демонстрировать результаты работы над собой поклонникам.

Экс-участница реалити-шоу решила порадовать их своим новым танцем. Ирина Агибалова признавалась, что обожает двигаться под музыку.

Это поднимает ей настроение. Своим прекрасным расположением духа и позитивом Ирина Агибалова поделилась с подписчиками.

Она показала, как танцует под песню в исполнении Юлии Михальчик.

«Ой, не жить мне, не любя», — поет вокалистка.

Ирина Александровна плавно, как лебедушка, двигается в такт музыке, рисуя руками в воздухе сердце.

«В моменте», — подписала кадр Ирина Агибалова.

Для танца Ирина Агибалова облачилась в платье в горизонтальную полоску, которое повторяет контуры ее стройной фигуры.

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