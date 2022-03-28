«Ой, не жить мне, не любя»: Ирина Агибалова из «Дома-2» устроила пляски на публике в облегающем платье

Самая известная телебабушка «Дома-2», 57-летняя Ирина Агибалова в свои годы прекрасно выглядит. Она стройна, ухожена и хороша собой.
Ирина Агибалова обожает демонстрировать результаты работы над собой поклонникам.
Экс-участница реалити-шоу решила порадовать их своим новым танцем. Ирина Агибалова признавалась, что обожает двигаться под музыку.
Это поднимает ей настроение. Своим прекрасным расположением духа и позитивом Ирина Агибалова поделилась с подписчиками.
Она показала, как танцует под песню в исполнении Юлии Михальчик.
«Ой, не жить мне, не любя», — поет вокалистка.
Ирина Александровна плавно, как лебедушка, двигается в такт музыке, рисуя руками в воздухе сердце.
«В моменте», — подписала кадр Ирина Агибалова.
Для танца Ирина Агибалова облачилась в платье в горизонтальную полоску, которое повторяет контуры ее стройной фигуры.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.