«Соответствует возрасту»: Ирина Агибалова щегольнула в двубортном пальто песочного оттенка

Популярная телебабушка Ирина Агибалова, ставшая известной после своего участия в проекте «Дом-2», часто подвергается критике в Сети.

Подписчики то и дело указывают ей, что она выглядит и одевается не по возрасту. Многим не дает покоя тот факт, что в свои 57 лет Ирина Агибалова выглядит лучше многих своих ровесниц и моложе самой себя, 46-летней.

Ирина Александровна любит демонстрировать в своем микроблоге стильные образы. На этот раз она отправилась по делам в двубортном пальто модного песочного оттенка.

Ирина Агибалова запечатлелась в лифте, выразив надежду, что этот ее образ понравится взыскательным подписчикам, критикующим ее.

«Сегодня у меня строгий стиль — пальто и брючный костюм. Мне кажется, неплохо. Как вы любите говорить, соответствует возрасту», — сказала на камеру Ирина Агибалова.

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