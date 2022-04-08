Приготовили рыбку: Бузова в платье с принтом «мильфлер» предстала на кухне с Ярушиным и его женой

Ольга Бузова за последние пять лет стала популярной певицей. Также она продолжает работать телеведущей. Ольга не скрывает, что не раз сталкивалась с критикой, но это только мотивирует ее становиться лучше.

Теперь она занимается спортом, танцует и ведет несколько новых проектов. Не так давно стартовал второй сезон передачи «Бузова на кухне». Она вместе с гостями готовит блюда.

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Недавно в гостях в студии побывала Глюкоза со своей дочкой, которая показала, как готовить овощной крем-суп. А вот в новом выпуске снялся Станислав Ярушин. С Ольгой он провел время ранее в шоу «Звезды в Африке».

Он привел на кухню свою жену Алену, которая подарила артисту двоих детей: дочку Стефанию и сына Ярослава. Они стали готовить рыбку с лимоном. Бузова была облачена в струящееся платье алого цвета с принтом мильфлер.

«Стас вообще редко ходит на программы со своей женой. У нас сегодня просто эксклюзив», — отметила телеведущая. «Как всегда у меня на кухне только все самое вкусное и свеженькое, в том числе и новости. Впервые от жены Стаса Ярушина вы узнаете всю правду о его семейной жизни», — заинтриговала звезда.

Поклонники отметили, что у Ярушина красивая возлюбленная. Другие восхитились нарядом Бузовой, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Как мне нравится ваш образ! Вам очень идет», «А что с ней? Она лет на 50 выглядит», «Какая изящная блондинка пришла», «Ярушин прям с женой другой», «Какая у него супруга красотка», «Оля, бабушкин образ какой-то!» — прокомментировали пост подписчики.

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