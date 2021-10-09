«Берите на вооружение»: Пугачева, Алсу и другие звезды носят трендовые косухи и бомберы

С наступлением осени самыми актуальными становятся теплые вещи. Из дальних уголков гардероба достаются пальто, тренчи и куртки. Однако из года в год самым актуальным остаются косухи и бомберы. Их легко сочетать с любыми образами, как повседневными, так и вечерними.

Если вы ищете себе верхнюю одежду на осень, то дизайнер Андрей Волконский поведал о самых модных вариантах косух и бомберов.

Алла Пугачева

Несмотря на то, что Примадонне уже 72 года, она не перестает следить за модой. Певица с радостью экспериментирует с образами и косухи давно стали частью ее гардероба. Для одного из выходов в свет даже ее дочка Лиза Галкина надела модную куртку из кожи.

«Мнение людей по поводу стиля Аллы Борисовны сильно различается. Одни им восхищаются, а кто-то его жестко критикует. Но невозможно поспорить с тем, что Пугачева яркая и стильная женщина. Если говорить о ее наряде, то для возраста Аллы Борисовны это крайне смелый лук. Звезда надела черную блузку и объемную пышную юбку, а завершает образ накинутая кожаная косуха. Волосы Аллы Борисовны уложены в пышную укладку, а макияж выбран яркий, с акцентом на глаза. Нельзя не отметить и то, что Пугачева изменила привычный всем оттенок волос, новый цвет ей очень идет, молодит и освежает», — отметил Волконский.

Алсу

Уже много лет Алсу не только выступает на сцене, но и является примером женственности и элегантности для поклонников. Не всегда она носит вечерние платья. В обычной жизни певица предпочитает облачаться в джинсы, спортивные костюмы и куртки.

«Алсу Абрамова на сцене предстает королевой. В обычной жизни она предпочитает стиль кэжуал. Классические линии, спокойные цвета, правильное сочетание базовых вещей — вот основа повседневного гардероба певицы. На Алсу модная стеганая куртка-бомбер небесного цвета. Она решила сочетать ее с синим спортивным костюмом, дополнив образ белоснежными кедами, которые освежают внешний вид и добавляют легкости. Если вы желаете быть стильной этой осенью, то, несомненно, берите этот образ на вооружение. Рекомендую приобретать такие куртки на несколько размеров больше, чтобы выглядеть стильно», — поделился Андрей.

Юлия Меньшова

В 52 года актриса и телеведущая Юлия Меньшова успевает не только работать, но и путешествовать. Она часто демонстрирует комфортные образы. При этом артистка продумывает детали и любит носить украшения и сумки ручной работы. В одной из поездок Юлия предстала в стеганом бомбере алого цвета.

«Неплохой образ для активного отдыха в прохладную погоду: удобный, комфортный, но не такой модный, как хотелось бы. Если поменять бомбер на размер больше и убрать неактуальные лампасы с джинсов, то можно было бы выглядеть намного интереснее и ярче. Кроссовки на общем фоне комплекта очень выделяются и не гармонируют с образом, я бы порекомендовал сменить их на белые либо черные джоггеры», — высказался дизайнер.

Ани Лорак

Популярная исполнительница Ани Лорак уже давно выступает на сцене и привыкла к постоянному внимаю общественности. Они следит за своей фигурой и тщательно подбирает образы. Этой осенью певица с удовольствием носит косуху.

«Стиль Ани Лорак очень разнообразен. Перед своей публикой она зачастую предстает в откровенных нарядах, подчеркивая собственную привлекательность. В повседневной жизни она же любит слегка похулиганить, поэтому в ее образах чаще всего проскакивают элементы брутального байкерского стиля. Кожаные куртки, они же кожанки, косухи как мы их называем, давно стали любимым предметом верхней одежды многих модниц. Это универсальная вещь, которая может стать элементом большого множества комплектов. Для своего образа певица решила выбрать более легкий и приталенный вариант оверсайз косухи. Ани Лорак дополнила лук черными сабо на высокой платформе, топом и брюками идентичного цвета, удлинив таким образом рост и акцентировав внимание на стройности своих ног», — рассказала Волконский.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская не только дочка Михаила Боярского, но и популярная актриса. Она демонстрирует утонченные образы на красных дорожках. В обычной жизни Елизавета часто носит удобные и женственные наряды. В ее гардеробе оказался броский стеганый бомбер.

«Излишний оврсайз — так бы я описал образ актрисы. Золотистый объемный бомбер и черные брюки-шаровары, полностью скрыли фигуру Елизаветы. Невзирая на яркий блеск бомбера лук в целом смотрится крайне тусклым», — подметил эксперт.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка частая гостья на светских раутах, но во время путешествий она демонстрирует модные наряды. Так для прогулок она выбирает куртку-рубашку в клетку оверсайз. Спортсменка сочетает ее с разными нарядами, включая брюки и джинсы.

«Татьяна подобрала для прогулок в прохладный день наряд в стиле casual. Компактная сумка-кроссбоди и бейсболка — это модные тенденции 90-х годов, которые вновь очень актуальны. Бомбер-рубашка в клетку яркого оттенка — тоже модная в этом сезоне вещь в гардеробе», — поделился Андрей.

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская давно стала медийной персоной. Она регулярно появляется в передаче «Модный приговор» и дружит с Александром Васильевым, поэтому в курсе трендов. Юлия не боится быть яркой, поэтому предпочла косуху алого цвета, а не черного.

«В последнее время Барановская не перестает радовать своих поклонников ярким стилем. Однако я бы порекомендовал сочетать красную кожаную косуху с другой прической и макияжем. Красная кожа, игривые локоны в сочетании с выразительным мейкапом — смотрятся нарочито привлекательно», — высказался Волконский.

Кети Топурия

Солистка группы «А’Студио» давно стала для поклонников примером стильной девушки. Она носит то, что ей идет. Кети Топурия пополнила гардероб кожаной курткой оверсайз, которую сочетала со спортивным костюмом. При этом артистка носит косухи и с женственными платьями в стиле бэби-долл.

«Кети Топурия считается одной из самых стильных девушек российского шоу-бизнеса, она известна многим своими эпатажными нарядами. Также она вносит новые тренды. Как и большинство других звезды телевидения, она интересуется модными тенденциями. На этот раз она появилась в актуальной для сезона кожаной косухе, сочетав ее с джоггерами и толстовкой оливкового оттенка. Выглядит просто и одновременно стильно, такой образ отлично подойдет для прогулки либо похода по делам, рекомендую модницам присмотреться к такому луку и взять его на вооружение», — подчеркнул дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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