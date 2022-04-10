Просто леди: 38-летняя Алсу предстала в твидовой мини-юбке и белоснежном тренче

Алсу уже много лет проводит время на сцене. Она стала популярной на всю страну, когда ей еще не было 18 лет. Артистка даже ездила на «Евровидение».

Теперь спустя годы она по прежнему может похвастаться не только вокальными данными, но и стройной фигурой. В свои 38 лет певица старается выглядеть элегантно на сцене и в обычной жизни. А дочки Микелла и Сафина не раз подталкивали ее к более молодежному стилю.

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Если для выступлений Алсу часто выбирает вечерние платья, то на встречу с подругами она может прийти в бомбере и кепке. Недавно певица похвасталась платьем-жакетом.

А во время очередного шопинга она щегольнула в твидовой мини-юбке с принтом «гусиная лапка». Наряд дополнили белоснежные ботфорты на шпильке и модный тренч в тон. Именно тренчи стали хитом сезона. Их носят: Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова, Агата Муцениеце и другие звезды.

Наряд подчеркнул стройные ноги Алсу. Она также н скрыла талию. Артистка получила множество комплиментов. «Какая вы сногсшибательная», «Ой, мне все нравится», «Хочу и тренч и юбку», «Какая вы красивая!», «Фигурка такая, что зарыдал бы даже монах», «Какая вы стройная», «Наряд утонченный, достойный леди», «Сколько в вас стиля», «Бегите на подиум», — стали писать пользователи Сети.

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