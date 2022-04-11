Длинные кудрявые волосы, огромные черные глаза: как выглядит дочка актрисы Агнии Дитковските

Актриса Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым закрыла ото всех свою личную жизнь.

Звезда не показывает поклонникам своих детей, которых у нее уже трое. Это за Агнию Дитковските делает ее мама, актриса Татьяна Лютаева. Звезда киносаги о гардемаринах публиковала на своей странице в соцсети фотографии и видео с участием внуков – сына и дочери Агнии.

Поделилась кадрами с участием подросшей внучки Татьяна Лютаева и в этот понедельник, 11 апреля. Сделала она это в честь дня рождения девочки – Нике исполнилось пять лет.

В кадре хорошенькая малышка с длинными кудрявыми волосами и бездонными карими глазами читает стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о маленьком человеке».

«Роберт Рождественский. Нике 5 лет. Одна ошибка – «каска» вместо шлем», — подписала видео Татьяна Лютаева.

Напомним, летом 2021 года Агния Дитковските вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко, а в ноябре родила третьего ребенка, его пол и имя неизвестны.

По версии инсайдеров, это девочка. Первенец Агнии, сын Федор, появился в браке актрисы с Алексеем Чадовым. Об отце дочери Ники, которая родилась в 2017 году, Агния Дитковските предпочитает не распространяться.

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