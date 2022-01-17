Брутальный бородач с пронзительным взглядом: Дитковските показала на редком фото своего немедийного мужа

Экс-жена Алексея Чадова не любит демонстрировать публике свою личную жизнь.

Актриса Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым закрыла свою личную жизнь на замок.

Звезда по-прежнему демонстрировала своего сына Федора от знаменитого артиста, но обо всем остальном старалась молчать.

Лишь недавно дочь Татьяны Лютаевой стала потихоньку приоткрывать завесу тайны своего бытия. В Instagram ее матери появились кадры с дочкой Никой, сама она сообщила о рождении третьего малыша. А теперь решилась представить публике своего, практически тайного, мужа Богдана Панченко.

В личном блоге Агния Дитковските обнародовала фотографию со своим избранником во время отпуска в Италии. На фото актриса запечатлела брутального красавца с пронзительным взглядом и обручальным кольцом на безымянном пальце. Снимок влюбленная звезда украсила смайлом в виде сердечка.

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