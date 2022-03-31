«Все мы не безгрешны»: Алексей Чадов признался, что они с Агнией Дитковските изменяли друг другу

Как отметил актер, он и сам никогда не был свят.

Актер Алексей Чадов в шоу «Алена, блин!» признался, что они с бывшей женой актрисой Агнией Дитковските изменяли друг другу.

«Измену простить можно. Все мы не безгрешны. У нас на тот момент уже были проблемы. Кто у меня был. Я и сам не свят тоже. Не люблю разговаривать на эту тему. Это личные отношения». Алексей Чадов

Как отметил Чадов, сын Федя как-то спросил его, не хочет ли он снова жениться на маме. «Я ему объяснил, что у него сейчас два дома. У многих детей и одного нет. И везде безумно любят. Если бы я так рос в любви, то был бы счастлив. В современном мире не обязательно жить вместе. Мы ездим отдыхаем семьями. Селимся где-то рядом. Сейчас у меня есть девушка. Есть божество, от которого я зависим», — заявил Алексей Чадов.

Напомним, что в СМИ одно время пошли слухи о романе Агнии Дитковските с партнером по «Танцам со звездами» Денисом Тагинцевым. Позже об этом же говорил и брат Алексея Андрей Чадов.

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