Стало известно о поле третьего ребенка Агнии Дитковските

Бывшая возлюбленная актера Алексея Чадова — Агния Дитковските — недавно родила третьего ребенка. Однако артистка не сообщила пол малыша. А вот инсайдеры приоткрыли завесу тайны.

Напомним, в начале ноября Дитковските стала мамой в третий раз. Во вторник, десятого ноября Агния опубликовала в личном Instagram снимок своего округлившегося живота. Под фото актриса написала о прибавлении в своей семье.

Поклонники расспрашивали знаменитость о том, кого же родила актриса. Но Агния не назвала пол третьего ребенка.

Только позже приближенные к семье Дитковските сообщили, что у Агнии и ее второго мужа родилась девочка.

Ольга Николаевна Панченко — мама ресторатора и возлюбленного актрисы — особенно обрадовалась девочке. Брат Богдана Панченко подарил двоих внуков Ольге Николаевне. И ей хотелось понянчиться с внучкой, пишет Telegram-канал «Татлер-батлер».

Напомним, бизнесмен Богдан Панченко сыграл свадьбу с Агнией Дитковските в собственном в ресторане Niki в отреставрированном кинотеатре «Художественный» летом этого года. Это было закрытое мероприятие, где нельзя было фотографировать.

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