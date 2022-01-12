Миндалевидные глаза, вьющиеся волосы: как выглядит дочка Агнии Дитковските, которую она долго скрывала

Две звездные подруги — актрисы Екатерина Климова и Татьяна Лютаева — проводят зимние каникулы в одной из жарких стран.

Екатерина Климова взяла с собой на отдых младшую дочку Беллу, а Татьяна Лютаева — внучку Нику, которую ей подарила дочь, актриса Агния Дитковските.

Татьяна Лютаева поделилась в сторис микроблога совместными селфи с четырехлетней Никой, которые сделала во время отдыха. Глядя на снимки звезды «Гардемаринов» и ее внучки, становится очевидным, что маленькая девочка унаследовала красоту своих мамы и бабушки.

У четырехлетней Ники черные миндалевидные глаза и длинные вьющиеся волосы.

Напомним, актриса Агния Дитковските ведет довольно закрытый образ жизни и не рассказывает о своей семье поклонникам.

Известно, что летом 2021 года Агния Дитковските вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко, а в ноябре родила третьего ребенка, его пол и имя неизвестны.

По версии инсайдеров, это девочка. Первенец Агнии, сын Федор, появился в браке актрисы с Алексеем Чадовым. Об отце дочери Ники, которая родилась в 2017 году, Агния Дитковските предпочитает не распространяться.

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