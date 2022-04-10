«Не согласна со всем, что я говорю»: Филипп Киркоров высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой

Филипп Киркоров во время шоу «Маска» заговорил о своей бывшей жене Алле Пугачевой.

В это воскресенье телеканал НТВ показал девятый по счету выпуск шоу «Маска».

Председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров уже давно подозревает, что под маской Козерога выступает внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

После того, как Козерог в девятом выпуске исполнил песню певицы Максим «Знаешь ли ты», Филипп Киркоров только утвердился в своем мнении. Он обратился к Козерогу с наставлением.

«У тебя прекрасный голос. Чистый. Пой без хрипотцы. Рок тоже можно петь без хрипотцы. Какие верха. Какие потрясающие ноты. Имея такой чистый голос, грех им не пользоваться. Послушай совета старшего», — обратился к Козерогу Филипп Киркоров.

Правда, он тут же сделал оговорку, вспомнив о бывшей жене, которая сейчас эмигрировала в Израиль, Алле Пугачевой.

«Может быть, бабушка подскажет другое. Может быть, бабушка будет не согласна. Как не согласна со всем, что я говорю», — вздохнул Филипп Киркоров.

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