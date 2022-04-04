«Ты меня сейчас подставишь»: Киркоров осадил беременную Тодоренко на шоу «Маска»

Между членами судейской коллегии проекта НТВ Киркоровым и Тодоренко возникла небольшая перепалка.

События на шоу «Маска» разворачиваются не только на сцене, но и в жюри. Судейская коллегия проекта телеканала НТВ — это отдельный вид искусства, за которым очень интересно наблюдать.

Перепалки, которые довольно часто случаются между членами жюри, как правило, не лишены чувства юмора и доброй иронии. На этот раз довольно мило пикирнулись Филипп Киркоров и беременная Регина Тодоренко.

Когда на сцену вышел Анубис, Регина выдвинула предположение, что это вполне может быть певица Анита Цой.

«У Филиппа с Анитой все сходится. Я сделала им совместимость. Филиппа притягивает эта женщина», — сказала Регина Тодоренко. «Подожди, там Сергей Петрович — муж, человек достаточно серьезный», — попытался напомнить ей Филипп Киркоров.

Но на Регину Тодоренко это не произвело никакого впечатления. Она продолжила гнуть свою линию.

«Но это никогда не мешало», — возразила беременная Тодоренко Киркорову. «Ты меня сейчас подставишь! И у меня будут проблемы», — отчитал поп-король Регину Тодоренко.

Напомним, в эфире шоу «Маска» Регина Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка.

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