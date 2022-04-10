«Было очень жарко!»: Валерия раскрыла детали нового выпуска шоу «Маска»

Член судейской коллегии проекта телеканала НТВ певица Валерия в восторге от программы.

В это воскресенье, 10 апреля, в эфир НТВ выйдет уже девятый по счету выпуск третьего сезона шоу «Маска».

Как всегда, телезрителей ждет захватывающее зрелище. Между тем, член судейской коллегии шоу «Маска», певица Валерия в своих соцсетях дала понять, что новый выпуск будет особенным.

«Было очень жарко! Этот выпуск был просто огонь!» — написала певица Валерия.

Разделить эмоции звезды поклонники шоу «Маска» смогут уже очень скоро.

В финале выпуска будет разоблачен восьмой участник проекта. После восьми выпусков в шоу «Маска» остались самые сильные вокалисты, и расставание с каждым из них – настоящая драма.

Напомним, в третьем сезоне были разоблачены уже семь масок – Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард и Малыш.

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