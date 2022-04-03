«Это гениально!»: на шоу «Маска» узнали, кто скрывался в костюме Малыша

На самом охраняемом проекте телеканала НТВ разоблачили седьмого по счету участника.

В это воскресенье, 3 апреля, в эфир НТВ вышел восьмой по счету выпуск третьего сезона самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска». В его финале был разоблачен седьмой участник «Маски».

В номинацию по итогам программы вышли Пончик, Малыш и Монстрик. Последнего сразу же спасли зрители в зале. А затем большинством судейских голосов было принято решение, что маску снимет Малыш.

По традиции, перед разоблачением, члены жюри высказали свои версии по поводу того, кто прячется в Малыше, — Влад Соколовский, Эмин, Кирилл Нечаев, Дава. И только Тимур Батрутдинов предположил, что это может быть Руслан Алехно, и оказался прав!

Когда Малыш снял маску, на сцене предстал улыбающийся Руслан Алехно. Жюри и зал взорвались аплодисментами.

«Это гениально, я подумать не могла, что ты такой! – восторженно произнесла Валерия. – Я два выпуска была уверена, что это ты. Но потом перестала слышать тебя».

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