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«Чтобы мы никогда не прощались»: беременная Тодоренко расплакалась на «Маске», вспомнив о свадьбе с Топаловым

Регина Тодоренко растрогалась до слез, услышав песню в исполнении Монстрика.

«Чтобы мы никогда не прощались»: беременная Тодоренко расплакалась на «Маске», вспомнив о свадьбе с Топаловым
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В минувшее воскресенье, 3 апреля, на НТВ вышел восьмой выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

После того, как Монстрик исполнил песню «Поздний вечер в Соренто», беременная Регина Тодоренко ударилась в воспоминания о своей свадьбе с Владом Топаловым. На ее глазах выступили слезы ностальгии.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко была тронута выступлением Монстрика. Фото: кадр программы

«Вы своим пением погрузили меня в приятные воспоминания. Наша свадьба с Владом была как раз в Соренто. Я сейчас заплачу, ну что ж я такая трогательная. Эту песню у нас на свадьбе исполнял мой папа.

Это было очень трогательно и чувственно. Особенно когда отец произносит такие строки. И мне хочется, чтобы мы никогда не прощались с любовью. Хочу поблагодарить вас, Монстрик, за то, что вы перенесли меня в мои прекрасные воспоминания», — высказалась Регина Тодоренко.

Напомним, во время эфира «Маски» беременная Тодоренко также намекнула на пол будущего малыша.

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«Маска-3»«Маска»Влад ТопаловКанал НТВРегина ТодоренкоСвадьбаТретий сезон «Маски»