«Чтобы мы никогда не прощались»: беременная Тодоренко расплакалась на «Маске», вспомнив о свадьбе с Топаловым

В минувшее воскресенье, 3 апреля, на НТВ вышел восьмой выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

После того, как Монстрик исполнил песню «Поздний вечер в Соренто», беременная Регина Тодоренко ударилась в воспоминания о своей свадьбе с Владом Топаловым. На ее глазах выступили слезы ностальгии.

«Вы своим пением погрузили меня в приятные воспоминания. Наша свадьба с Владом была как раз в Соренто. Я сейчас заплачу, ну что ж я такая трогательная. Эту песню у нас на свадьбе исполнял мой папа. Это было очень трогательно и чувственно. Особенно когда отец произносит такие строки. И мне хочется, чтобы мы никогда не прощались с любовью. Хочу поблагодарить вас, Монстрик, за то, что вы перенесли меня в мои прекрасные воспоминания», — высказалась Регина Тодоренко.

Напомним, во время эфира «Маски» беременная Тодоренко также намекнула на пол будущего малыша.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.