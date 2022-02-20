«Тяжело быть в шкуре Пса»: разоблаченный участник «Маски» обратился к членам жюри

На телеканале НТВ завершился второй выпуск третьего сезона самого засекреченного проекта – шоу «Маска». В его финале разоблачили первого участника «Маски» — Пса.

Оказалось, что в его костюме выступал олимпийский чемпион в танцах на льду, чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров.

Он поблагодарил членов жюри за разоблачение, давая понять, что ему было очень тяжело в маске Пса.

«Спасибо большое этому проекту. Это, действительно, очень классный яркий проект. Пусть он очень непростой. Но зато была возможность выступать на этой сцене, что бывает редко. Обычно это на льду происходит. Но вот эта штука… Тяжело быть во Псе. В шкуре Пса. Это очень тяжело», — сказал Роман Костомаров.

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров назвал разоблачение Романа Костомарова историческим моментом.

«Это первая снятая маска в новом сезоне!» — отметил Вячеслав Макаров.

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