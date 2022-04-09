Цвет молодит: Федорова в нежно-розовом костюме и сливочной куртке отметилась на публике

Победительница конкурсов красоты подготовилась к весне. Она отметилась в стильном наряде.

Оксана Федорова является медийной персоной. 20 лет назад она победила на конкурсе «Мисс Вселенная». И теперь Оксана по-прежнему может похвастаться стройной фигурой. Она в 44 года воспитывает двоих детей.

Светская львица раньше работала телеведущей, а теперь она является главным редактором журнала MODA Topical, а также часто организует светские рауты и посещает театры.

Федорова часто демонстрирует элегантные образы. Она носит не только платья, но и костюмы. Победительница конкурсов красоты накануне отправилась в салон красоты. Она подготовилась к весне.

Брюнетка предстала на публике в костюме нежно-розового цвета с брюками клеш. Лук дополнила сливочная куртка с мехом. Оксана сочетала нежные цвета, которые визуально молодят, по словам стилистов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, сливочные куртки стали трендом Клава Кока, Ольга Бузова и другие селебрити их носят. «Какая вы хорошенькая», «Ой, такой милый образ», «Как вам идет розовый», «Такая стройняшка», «Время идет, а вы не меняетесь», «Очень стильно», «Оксаночка, вы только молодеете», — стали писать пользователи Сети.

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