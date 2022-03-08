Тренд весны: Клава Кока в косухе сливочного цвета и «маминых джинсах» предстала в особенный день

Клава Кока является популярной певицей. Многие знают ее по музыкальным шоу. Однако она стала кумиром молодежи, так как снимает ролики для «ТикТока», посещает шоу, которые снимают для YouTube.

Ей удалось добиться такого успеха, что с артисткой многие хотят спеть дуэтом. Пока она успела записать треки с Александром Реввой и Нилетто. В свои 25 лет звезда также часто удивляет фанатов своими яркими образами.

В последнее время Клава часто носит короткие платья и демонстрирует элегантные прически. 8 марта она покрасовалась на крыше высотного здания. Певица облачилась в косуху сливочного цвета и «мамины джинсы» с высокой посадкой.

Наряд дополнили белые кроссовки. Она держала в руках букет тюльпанов. Кока устроила фотосессию в весеннем наряде. Она поздравила подписчиц.

«С праздником нас, сильные и независимые принцессы», — написала звезда.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что она похорошела. «Самая красивая», «Какая нежная», «Хорошенькая», «Ты наша яркая принцесса», «Какая вы стильная», «Ох, как хороши», «Прям теплом веет! Вы прелестная», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что косухи уже давно являются актуальными. Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие модницы их носят весной и летом.

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