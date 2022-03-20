Элегантный монохром: Федорова в пудровом костюме с брюками клеш щегольнула на публике

Победительница конкурсов красоты для съемки выбрала утонченный образ в одной гамме.

Оксана Федорова уже много лет участвует в съемках передач и фотосессиях. Славу ей принесла победа в конкурсе «Мисс Вселенная». С тех пор прошло 20 лет, но ее армия поклонников только растет.

Оксана успела стать женой офицера ФСБ Андрея Бородина и родить двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету. Регулярно светская львица посещает премии, концерты и порой сама выступает на сцене.

В свои 44 года Оксана может похвастаться стройной фигурой. Она носит женственные наряды. В ее гардеробе много вечерних нарядов. А вот 19 марта она поделилась кадрами из Мемориального музея А.Н. Скрябина в Москве.

Там прошли съемки, поэтому победительница конкурсво красоты принарядилась. На этот раз она выбрала пудровый костюм с брюками клеш. Монохромный образ визуально вытянул силуэт, а удлиненный жакет скрыл изъяны фигуры.

Поклонники отметили, что Федорова выглядит очень молодо. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Мне так нравится этот цвет», «Вот это мамочка», «Какой роскошный костюм», «Мне безумно нравятся такие костюмы», «Вот это леди», «Ох, вы красотка», «Вы только молодеете», «До чего вы хороши», «У вас безупречный вкус», — прокомментировали пост подписчики.

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