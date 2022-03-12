Нежный монохром: Федорова отметилась в сливочной куртке с мехом и модных ботинках

Оксана Федорова 20 лет назад стала знаменита на весь мир. Она победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Потом ей довелось стать телеведущей. В последнее время Оксана все чаще ведет концерты, организует светские рауты и даже выступает на сцене.

Свой вокальный талант она даже показала в одном из сезонов шоу «Маска». Примечательно, что в свои 44 года звезда может похвастаться стройностью и моложавым видом.

В последние месяцы Оксана часто ездит на съемки и посещает театры. Для таких случаев она предпочитает облачаться в элегантные костюмы или вечерние платья. А вот в обычной жизни ее можно увидеть даже в джинсах.

Так накануне она отметилась в монохромном современном наряде. Федорова предстала в салоне после прогулки в джогерах и куртке-дутике сливочного цвета с мехом. Наряд дополняли ботинки с круглым мысом и толстой подошвой.

Примечательно, что в прошлом году в моду вошли неброские постельные тона. Именно цвет экрю стал особенно популярным. Ранее Агата Муцениеце похвасталась похожим луком.

Поклонники осыпали Федорову комплиментами. «Очень классно», «Мне нравится», «Как вам идет такой цвет», «А я такие ботинки так и не нашла», «Выглядите бесподобно», «Вот это модница», «Какая красивая», «Прелестная наша красотка», «Куртка такая мягкая, нежная», — стали писать пользователи Сети.

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