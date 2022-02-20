Аристократический стан: Федорова в черном платье со шлейфом подчеркнула фигуру на съемках фильма

Оксана Федорова знакома публике, так как не раз участвовала в конкурсах красоты и даже носила корону «Мисс Вселенной». Однако потом ее лишили титула. Но для поклонников и 20 лет спустя она остается первой красавицей.

Оксана не только ведет передачи и концерты, но и организует светские рауты. Она поет и порой посещает соревнования по танцам. В свои 44 года звезда может похвастаться стройной фигурой.

19 февраля Федорова заинтриговала фанатов. Она облачилась в черное струящееся платье в пол со шлейфом и открытыми плечами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Светская львица грациозно шла по залу, а потом стала восходить по лестнице. Она распустила волосы. Оксана иногда смотрела в камеру. Как оказалось, она участвует в каком-то проекте.

«Снимаем кино», — заявила артистка.

Позже она также отметилась в зале театре и запечатлелась с режиссером. Однако подробностями картины Федорова делиться не стала.

Поклонники осыпали комплиментами маму двоих детей. «Ну очень красивая», «Прям королева», «Так воздушно и нежно! Восторг!», «Как вам идут вечерние наряды», «Аристократизм во всем», «Оксана, вы бесподобны», «Прям лебедь! Красивое платье», «Вам идет эта роль», «Надеюсь вы королевская особа по сценарию», — стали писать пользователи Сети.

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