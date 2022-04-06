Локоны по плечам: Саша Артемова из «Дома-2» нарядила дочку в стеганое пальто оттенка пудры и черный берет

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова после неудачного брака с Женей Кузиным в одиночку растит дочь.

Малышке уже два с половиной года. Родители до сих пор ни разу не показали поклонникам лицо девочки и не озвучили ее имя.

Зато Саша Артемова охотно рассказывает о непростом характере малышки.

«Вышли после ресторана на улицу, так ее несет на проезжую часть, руку не дает, кричишь «стой» — ноль эмоций! Говоришь, что нельзя бежать, там машины и опасность, а она мне отвечает: «Мама, можно», — поделилась Саша Артемова.

Она призналась, что ей пришлось сильно отругать непослушную дочку из-за страха за нее.

«Я сама такая же была! — призналась при этом Саша Артемова. — Как со мной справлялись мама и бабушка, остается большой загадкой».

Эти признания Саша Артемова сопроводила снимком дочери. В кадре та сидит в салоне машины и смотрит в окно. Девочка облачена в красивое пудровое стеганое пальто, белые колготки, черный берет и туфельки ему в тон. Светлые волосы девочки струятся по плечам.

Стоит отметить, что Саша Артемова всегда с большим вкусом подбирает наряды для маленькой дочери.

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