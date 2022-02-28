Мило лопочет с папой: муж Саши Артемовой поделился видео с дочкой, засветив ее лицо

Экс-участник «Дома-2» Женя Кузин вместе с наследницей гостит у своих родителей.

Бывшие участники «Дома-2» Саша Артемова и Евгений Кузин расстались через несколько месяцев после появления на свет их дочери.

Но пара сумела выстроить отношения так, что малышка чувствует присутствие в своей жизни обоих родителей.

Сейчас, например, дочка Кузина и Артемовой вместе с папой находится в гостях у бабушки с дедушкой в Новороссийске.

Евгений Кузин довольно часто публикует в Сети совместные видео с наследницей. Он позволяет поклонникам даже взглянуть на лицо малышки, показывая ее в профиль.

На совместном с дочкой видео Женя Кузин показал, как девочка что-то лопочет, пытаясь объяснить папе, что ей нужно.

Женя Кузин отвечает и при этом бдительно прикрывает ладонью лицо дочери, чтобы оно не попало в кадр.

По какой-то причине Саша Артемова и Женя Кузин не показывают малышку поклонникам и не озвучивают ее имени.

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