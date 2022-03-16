«Забрала свою девочку»: Саша Артемова воссоединилась с дочкой после долгой разлуки

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова больше трех недель провела в разлуке с двухлетней дочкой.
Еще в феврале бывший муж Саши Евгений Кузин забрал малышку у ее мамы и увез в гости к своим родителям, которые живут в Новороссийске.
Женя Кузин вместе с дочкой наслаждался прогулками и теплой весенней погодой города, раскинувшегося на побережье Черного моря.
И только в середине марта Саша Артемова приехала на Юг России из Москвы, чтобы забрать дочку у папы и бабушки с дедушкой. В микроблоге соскучившаяся по малышке мама поделилась снимком дочки, сделанным в салоне автомобиля.
Малышка облачена в бирюзовые штанишки, шапочку бини и курточку в стиле пэчворк.
«Моя маленькая жизнь. Я так скучала. Забрала свою девочку. Как же я ждала встречи», — написала Саша Артемова под снимком.
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