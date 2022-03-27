«Моя маленькая жизнь»: Саша Артемова из «Дома-2» запечатлелась с подросшей дочкой

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова поделилась красивым видео в микроблоге с участием дочери. В кадре звездная мама сушит феном волосы двухлетней крошки.

«Моя маленькая жизнь, я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась», — пообещала Саша своей дочери в кадре.

Артемова дала понять, что папа девочки Женя Кузин не помогает ей растить ребенка материально.

«Я четко понимаю и знаю, что моей дочке рассчитывать в этой жизни можно только на меня и саму себя. Я, правда, очень стараюсь обеспечить ее не только здоровым питанием, отличным настроением и хорошими игрушками, навыками и одеждой. Но и хорошим финансовым будущим, чтобы мой ребенок мог получить отличное образование, культурное общество и полное человеческое обогащение», — поделилась Саша Артемова в соцсетях.

Напомним, дочери Саши Артемовой и Жени Кузина два с половиной года. За это время родители девочки успели расстаться. Артемова не раскрывает лица малышки и ее имени.

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