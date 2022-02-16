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Модная малышка: дочка Саши Артемовой в костюме серого оттенка и шапочке бини застыла у прилавка с десертами

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова рассказала, что ее крошка обожает сладости.

Модная малышка: дочка Саши Артемовой в костюме серого оттенка и шапочке бини застыла у прилавка с десертами
Саша Артемова. Фото: instagram.com/artemovababy/

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова растит дочку от брака с Евгением Кузиным. Малышке, имени которой до сих пор никто не знает, в марте исполнится два с половиной года.

Саша Артемова рассказала, что дочка в столь раннем возрасте уже узнала вкус сладкого и не может без него жить.

«Я всегда против сладкого для своего ребенка и стараюсь беречь ее от сахара как могу!
Но у моей малышки к сладостям просто какой-то нереально жадный интерес. Она выхватывает что-то из сладостей и бежит от меня. Пока я ее догоняю, она это уже запихнет все в рот и будто ничего в руках не было», — поделилась Саша Артемова.

Публикацию в микроблоге звездная мама сопроводила снимком, на котором запечатлела, как ее дочка застыла в кафе рядом с прилавком с десертами.

Дочка Саши Артемовой
Дочка Саши Артемовой. Фото: instagram.com/artemovababy/

Малышка, как всегда, одета очень стильно. Саша Артемова облачила наследницу в серый костюмчик в спортивном стиле и шапочку бини оливкового оттенка.

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