«Это Россия уехала от вас, мудачье»: Макаревич встал на защиту сбежавших звезд, оскорбив соотечественников

Музыкант вместе с молодой женой Эйнат Кляйн находится в Израиле.

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграме» оскорбительно высказался о всех россиянах, которые находятся в родной стране. Он встал на защиту звезд, которые уехали из России за последний месяц.

«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы». Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич одним из первых покинул родную страну. Он улетел в Израиль вместе со своей женой Эйнат Кляйн, гражданкой этой страны.

В Израиле сегодня находятся сразу насколько российских звезд. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков. Певица Земфира обосновалась в Лондоне, а актриса Чулпан Хаматова — в Латвии.

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