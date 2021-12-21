Земфира даст два концерта в Москве — через год после выхода нового альбома

Певица вернется на сцену в феврале 2022 года.

24 и 26 февраля 2022 года у певицы Земфиры состоятся концерты в Москве. Выступления пройдут на площадке Music Media Dome, информация о них появилась на официальном сайте артистки.

Любопытно, что даты концертов стоят ровно через год, как вышел альбом Земфиры «Бордерлайн», которого ее фанаты ждали восемь лет. Из-за пандемии 45-летняя певица так и не смогла дать музыкальное шоу в поддержку новой пластинки. А в последние годы концерты звезды вообще стали редким явлением.

Кстати, у Земфиры не один, а целых два повода дать новый концерт — кроме «Бордерлайна», у нее в 2021 году вышел мини-альбом «Ах».

Напомним, ранее рок-звезда заявляла, что пандемия уничтожила ее профессию и она уже не хочет никаких концертов.

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