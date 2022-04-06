Галкин, Пугачева, Ургант и другие: почему российские звезды улетают именно в Израиль

Израиль неожиданно стал местом притяжения для отечественных звезд в феврале-марте. При этом ранее российский бомонд предпочитал отдыхать в Дубае или на Мальдивах. Политолог Яков Кедми объяснил ИА SM-News этот выбор.

Напомним, в Израиле отметились Иван Ургант с семьей, Ксения Собчак с сыном, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, а также другие богатые и знаменитые личности.

«Люди пытаются найти более удобное место, где им можно пересидеть этот временный момент, который происходит. То же самое было после революции, когда была «белая» эмиграция. Ехали куда могли. Кто мог — зацепился за Стамбул, кто мог — сидел в Тунисе, в Белграде, кто-то устроился в Париже», — сказал Кедми.

Актриса Яна Поплавская согласна с мнением политолога, называя Израиль «удобной страной». По ее словам, из него можно легко улететь в любую точку мира. А после того, как «буря утихнет», уже рвануть дальше — например, в Америку, где у отечественных знаменитостей часто есть в собственности недвижимость.

К слову, виза в США для граждан Израиля дается на десять лет, это тоже немаловажный момент. Русофобное настроение в Европе в настоящий момент добавляет несколько плюсиков еврейской земле, где россияне со смешанными корнями чувствуют себя вполне комфортно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.