Новости шоу-бизнеса: Хаматова получила помощь, Михалков высказался об уехавших, где находится Киркоров

Об этих и других самых популярных новостях 29 марта — в обзоре Teleprogramma.pro.

Уехавшую из России Чулпан Хаматову неожиданно поддержала Алена Хмельницкая. Тем временем Никита Михалков высказался об уехавших, а Филипп Киркоров раскрыл свое местоположение. Об этих и других самых популярных новостях 29 марта — в обзоре Teleprogramma.pro.

Чулпан Хаматова получила поддержку

На днях стало известно, что Чулпан Хаматова поселилась в элитном коттеджном поселке под Ригой. После откровенного интервью на актрису обрушился шквал критики. Неожиданно на защиту звезды встала ее коллега Алена Хмельницкая.

«Те, кто сейчас плюют ей в спину не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами!» — морально поддержала в своем телеграме Хаматову Хмельницкая.

больше по теме Хаматова получила помощь, которую никто не ждал в Латвии и России

Никита Михалков высказался об уехавших медиаперсонах

Режиссер Никита Михалков резко отозвался о звездах, которые в последнее время покинули страну, назвав их предателями.

«Знаете, я считаю так: это ты потом можешь разбираться с тем, что произошло. Но бежать в момент происходящего — это предательство», — отметил Михалков.

Выяснилось, где находится Филипп Киркоров

На фоне массового отъезда звезд в Сети все чаще задаются вопросом: «Где Филипп Киркоров?» Ведь поп-король неожиданно пропал из соцсетей, а увидеть его можно теперь разве что в проекте «Маска», где он является членом жюри.

Журналист Алена Жигалова, которая дружит с Филиппом Бедросовичем, рассказала, что никуда из Москвы артист не уезжал. В эти дни он активно готовится к концерту в Кремле, который пройдет в рамках его 55-летия.

больше по теме «Глубоко переживает»: в эфире шоу назвали местопребывание Филиппа Киркорова

Ани Лорак взяла большой кредит для мужа-турка

Несколько лет назад певица Ани Лорак развелась со своим мужем-турком после десяти лет совместной жизни. А когда-то ради поп-дивы Мурат Налчаджиоглу переехал в Киев. Ани решила помочь ему в бизнесе и взяла крупный кредит на открытие ресторана.

«Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — говорила певица.

Отар Кушанашвили заступился за дочь Владимира Машкова

Дочь Владимира Машкова — Мария Машкова — много лет живет в США. Недавно звездный папа попросил ее вернуться на родину в столь непростое время, однако Маша отказалась.

Как отметил Отар Кушанашвили, Мария ничего не должна отцу. Молодые люди имеют право жить так, как им хочется. Осуждать за это отец, как заметил телеведущий, не имеет права.

больше по теме «Вы должны гордиться ею»: Отар Кушанашвили заступился за дочь Владимира Машкова перед отцом

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.