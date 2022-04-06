Любимая вилла на 650 квадратов: сколько Максим Галкин платит в месяц за особняк в Кесарии

Телеведущий Максим Галкин платит миллион рублей в переводе на российские деньги за виллу в Кесарии, где сейчас живет с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри.
Добавим, что вилла в Кесарии площадью 650 квадратных метров. Поговаривали, что в 2015 году Пугачева ее купила, но звезда эти слухи категорично опровергла.
Добавим, что в Кесарии Алла Пугачева также поправляет свое здоровье. Именно здесь находится ее любимая клиника, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин примерно месяц назад отправились в Израиль вместе со своими детьми. О сроках их возвращения в Россию ничего пока неизвестно.
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