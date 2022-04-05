Без макияжа и укладки: Бузова в остромодном бомбере цвета Барби вышла на променад с собакой

Телеведущая переживает смерть питомца. Несколько дней она не появлялась на работе.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». С 18 лет Ольга проводила время под прицелом камер. Она привыкла делится новостями из жизни с поклонниками. Ей удалось стать популярной артисткой.

Она регулярно выходит в свет, демонстрируя женственные наряды. Телеведущая также привыкла к гриму и фильтрам. Но на днях она сообщила, что у нее умерла любимая собака Челси.

Весь день Ольга не могла сдержать слез. Она горевала по четвероногому любимцу. Обычно у телеведущей практически нет выходных, но на этот раз она не появилась на работе и не публиковала фото с новыми образами.

А 5 апреля с утра артистка отправилась на променаж со своим второй собачкой, Евой. Бузова облачилась в ультрамариновый спортивный костюм и объемный бомбер цвета Барби. При этом звезда была без макияжа и укладки.

«Евочка без сестренки осталась. Она все понимает, такая грустная… от меня не отходит ни на шаг. Хвостиком бегает по квартире. Утром просыпаюсь не от будильника, а от того, что она лежит на моей подушке и лижет лицо… а глазки такие умные! Спасибо большое вам за поддержку, берегите себя и своих близких. Я буду стараться держаться», — написала она.

Поклонники постаралась поддержать опечаленную артисту. Ольге написали много комплиментов. Многие отметили, что без косметики она выглядит моложе. К слову, объемные бомберы стали хитом сезона. «Не переживай. Мы с тобой», «А так ты красивая! Никакой штукатурки», «Ты не одна», «Какая хорошенькая», «Когда Оля грустит, это красиво», «Ну наряд такой яркий, весенний», — прокомментировали пост подписчики.

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