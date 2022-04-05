«Стоит взять на заметку»: Бузова в платье в пол с разрезами на талии выгодно подчеркнула фигуру

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она успела проявить себя в разных сферах деятельности. Ольга поет, а также снимается в кино. А после ухода из «Дома-2» она стала вести кулинарное шоу, а также уже два раза ездила в Африку.

Несмотря на усталость, телеведущая старается всегда выглядеть безупречно. А так как она поправилась, стилисты подбирают для нее наряды с эффектом стройности.

больше по теме А волосы ниже талии: пополневшая Бузова в невесомом платье оверсайз скрыла изъяны фигуры Телеведущая выбрала образ в стиле сафари на съемках и сменила прическу.

Бузова недавно уже щегольнула в платье оверсайз. А вот на съемках одной из серий «Звезды в Африке» она отметилась в струящемся платье в пол с принтом под зебру.

Наряд с разрезами и открытой спиной скрыл ее живот и при этом подчеркнул талию. Ольга распустила волосы и украсила свой лук длинными сережками. Наряд позволил ей выглядеть органично на фоне дикой природы.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

«К стилю телезвезды можно относиться как угодно, но он точно не оставит вас равнодушным. В этот раз образ Ольги для телепроекта „Звезды в Африке“ радует глаз абсолютно соответствующим стилю сафари, ярким модным анималистичным принтом.⁣⁣ Главным акцентом становится платье в пол с открытой спиной и принтом зебры. Несмотря на достаточное количество вырезов, платье не выглядит слишком откровенным, поскольку телеведущая обладает хрупкой фигурой. Однако девушкам с пышными формами я бы не рекомендовала использовать такой фасон, что бы не выглядеть слишком легкомысленно. ⁣⁣

Нельзя не отметить универсальность этого образа. Что бы не производить слишком „агрессивное“ впечатление в дневное время телеведущая грамотно дополнила платье нейтральными мейкапом и прической. Удачно так же , что браслеты на запястьях повторяющие принт платья практически сливаются с ним.⁣⁣ При этом для вечернего выхода абсолютно органично выглядит более яркая помада и обувь на каблуке.⁣⁣ Такое платье точно стоит взять на заметку всем модницам при планировании летнего отпускного гардероба. Универсальность платья сэкономит место в багаже, а такой контрастный принт зебры прекрасно подчеркивает золотистый загар и точно выделит вас из толпы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.

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