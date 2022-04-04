«Горечь и боль следуют за смертью»: потрясенная Бузова вышла на связь и с комком в горле рассказала о беде

Ольга Бузова призналась, что ей обязательно нужно поделиться этой бедой с людьми.

Певица Ольга Бузова написала в своем телеграме, что больше не может скрывать от публики горя, которое произошло с ней. Потом выдержала определенную паузу и раскрыла подробности. Оказывается, у нее умерла ее любимая собака.

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«Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы вместе теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок… Просто никогда… Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче… Не стало моей Челси. Неожиданно, несправедливо, неправильно», — написала Бузова.

Знаменитость поведала, что питомец умер от диабета, и она сделала все, чтобы спасти ее. Также ведущая поделилась первой фотографией с малышкой Челси.

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