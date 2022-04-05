Новости шоу-бизнеса: Омаров посоветовал Тимати бояться Барских, Рогозин едко отменил Нетребко на космодроме, Костенко поругалась с Тарасовым

Макс Барских надел военную форму и сфотографировался для соцсетей. После чего Курбан Омаров запереживал за россиянина Тимура Юнусова, наиболее известного как рэпер Тимати. Ведь у украинца и земляка была жесткая перепалка. Об этом и не только – наш дайджест новостей за 4 апреля.

Рената Литвинова загремела в больницу Парижа

Актриса, писатель и режиссер Рената Литвинова напугала подписчиков своим местонахождением. Дива оказалась на больничной койке. Она выглядела изможденной, очень худой, без макияжа, но все равно красивой.

Рогозин едко прошелся по Нетребко

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин у себя в «Телеграмм» в середине марта с большим почтением пригласил Анну Нетребко с концертом на космодром «Восточный». Но после ее антироссийского заявления забрал свои слова обратно. И отменил выступление.

«Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко», — написал Рогозин.

Почему звезды сбегают именно в Израиль

Многие звезды скрылись пересидеть сложные времена именно в Израиль. На святой Земле сейчас обосновались Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Максим Леонидов и многие другие знаменитости. Чем же Израиль так привлекает наших знаменитостей?

Teleprogramma.pro выяснила: здесь море, санаторно-курортный отдых, солнце круглый год и мягкий климат, возможность улететь в любую точку мира, низкий уровень преступности и высокие зарплаты, а также израильский уровень медицины – к местным эскулапам едут со всей планеты.

Омаров посоветовал Тимати бояться Барских

Бизнесмен Курбан Омаров, экс-муж Ксении Бородиной, в «Телеграм» оценил снимок украинского музыканта Макса Барских в форме. «Барских форму надел и сфоткался. По лицу вижу, Тимати лучше из дома не выходить. В эскорт-войсках пополнение».

Костенко не даст второго шанса Тарасову?

Анастасия Костенко, воспитывающая троих детей от экс-футболиста Дмитрия Тарасова, разместила в Сети рассказ о предательстве. Он подчеркнула, что не станет прощать человека, который однажды запятнал себя предательством. Поклонники подумали, что Дмитрий Тарасов взялся за старое и изменил очередной жене.

Прилучный не опроверг воссоединение с Муцениеце

Павел Прилучный накануне сводил детей на премьеру мультфильма. Журналисты поспешили спросить у него, снова ли они с Агатой Муцениеце вместе. Однако «мажор» решил просто промолчать в ответ, хотя ничто ему не мешало твердо сказать «нет».

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