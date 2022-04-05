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Новости шоу-бизнеса: Омаров посоветовал Тимати бояться Барских, Рогозин едко отменил Нетребко на космодроме, Костенко поругалась с Тарасовым

Самые читаемые 4 апреля новости сайта – в одной подборке.

Новости шоу-бизнеса: Омаров посоветовал Тимати бояться Барских, Рогозин едко отменил Нетребко на космодроме, Костенко поругалась с Тарасовым
Макс Барских. Фото: Global Look Press

Макс Барских надел военную форму и сфотографировался для соцсетей. После чего Курбан Омаров запереживал за россиянина Тимура Юнусова, наиболее известного как рэпер Тимати. Ведь у украинца и земляка была жесткая перепалка. Об этом и не только – наш дайджест новостей за 4 апреля.

Рената Литвинова загремела в больницу Парижа

Актриса, писатель и режиссер Рената Литвинова напугала подписчиков своим местонахождением. Дива оказалась на больничной койке. Она выглядела изможденной, очень худой, без макияжа, но все равно красивой.

Рената Литвинова. Фото: t.me/renatalitvinova

Рогозин едко прошелся по Нетребко

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин у себя в «Телеграмм» в середине марта с большим почтением пригласил Анну Нетребко с концертом на космодром «Восточный». Но после ее антироссийского заявления забрал свои слова обратно. И отменил выступление.

«Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко», — написал Рогозин.

Анна Нетребко. Фото: Global look press

Почему звезды сбегают именно в Израиль

Многие звезды скрылись пересидеть сложные времена именно в Израиль. На святой Земле сейчас обосновались Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Максим Леонидов и многие другие знаменитости. Чем же Израиль так привлекает наших знаменитостей?

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Борис Кудрявов / «Экспресс-газета»

Teleprogramma.pro выяснила: здесь море, санаторно-курортный отдых, солнце круглый год и мягкий климат, возможность улететь в любую точку мира, низкий уровень преступности и высокие зарплаты, а также израильский уровень медицины – к местным эскулапам едут со всей планеты.

Омаров посоветовал Тимати бояться Барских

Бизнесмен Курбан Омаров, экс-муж Ксении Бородиной, в «Телеграм» оценил снимок украинского музыканта Макса Барских в форме. «Барских форму надел и сфоткался. По лицу вижу, Тимати лучше из дома не выходить. В эскорт-войсках пополнение».

Тимати и Макс Барских. Фото: Global Look Press

Костенко не даст второго шанса Тарасову?

Анастасия Костенко, воспитывающая троих детей от экс-футболиста Дмитрия Тарасова, разместила в Сети рассказ о предательстве. Он подчеркнула, что не станет прощать человека, который однажды запятнал себя предательством. Поклонники подумали, что Дмитрий Тарасов взялся за старое и изменил очередной жене.

Прилучный не опроверг воссоединение с Муцениеце

Павел Прилучный накануне сводил детей на премьеру мультфильма. Журналисты поспешили спросить у него, снова ли они с Агатой Муцениеце вместе. Однако «мажор» решил просто промолчать в ответ, хотя ничто ему не мешало твердо сказать «нет».

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Анна НетребкоДмитрий РогозинМакс БарскихНовости googleновости шоу-бизнесаРената ЛитвиноваТимати