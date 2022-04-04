«Тимати лучше из дома не выходить»: Курбан Омаров оценил снимок Макса Барских в форме

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, в «Телеграм» оценил снимок украинского музыканта Макса Барских в форме.
«Барских форму надел и сфоткался. По лицу вижу, Тимати лучше из дома не выходить. В эскорт-войсках пополнение».
Напомним, что Макс Барских уже несколько раз негативно высказывался о России. При этом российские музыканты ему ответили после его нелестных слов.
В частности, выяснилось, что Макс Барских нетрадиционной ориентации. Украинский музыкант это и не отрицает. Он заявил, что больше его ноги в России не будет.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.