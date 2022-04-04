«Предаст вас во второй раз»: Анастасия Костенко вызвала подозрения в семейных конфликтах с Дмитрием Тарасовым

Жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в личном микроблоге рассказ о предательстве. Анастасию Костенко тут же принялись жалеть фолловеры.

Поклонники подумали, что Дмитрий Тарасов взялся за старое и изменил очередной жене.

Анастасия Костенко отметила, что не станет прощать человека, который однажды запятнал себя предательством.

«Предатели не заслуживают второго шанса. Пройдет время, пусть и несколько лет, и такой человек предаст вас во второй раз. Теперь могу сказать, что проверено», — написала модель.

Отметим, что в первом браке Дмитрий Тарасов не отличался верностью. Измены футболиста стали причиной развода спортсмена с телеведущей Ольгой Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» после этого обрушилась на поклонников сразу нескольким треками о разбитом сердце.

Напомним, ранее в семейных конфликтах заподозрили певиц Кристину Орбакайте и Аллу Пугачеву. Дочь Примадонны хотела встретиться с родительницей в Израиле. Но в итоге Кристина Орбакайте отменила поездку к матери.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.