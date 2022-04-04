Почему Галкин, Собчак и другие звезды едут именно в Израиль

Все чаще и чаще наши звезды едут пережидать сложные времена именно в Израиль. Так, на святой Земле сейчас обосновались Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Максим Леонидов и многие другие знаменитости. Чем же Израиль так привлекает наших знаменитостей?

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Яна Поплавская: «Из Израиля можно выехать в любую точку мира»

Недавно этим вопросом в своем Телеграм-канале задалась и актриса Яна Поплавская. Она предполагает, что причина любви наших артистов к родине Христа весьма прозаична.

«Израиль — та страна, откуда можно выехать в любую точку мира. Поэтому едут не в Испанию или во Францию, а предпочитают отсидеться в Израиле, это известно всем. А потом, когда буря поутихнет, потихоньку перебраться в Америку, где у многих есть жилье», — предположила Яна Поплавская.

Впрочем, сейчас находиться в Европе и США будет весьма некомфортно. Ведь в прессе то и дело появляются факты, свидетельствующие о разгуле русофобии. Поэтому лучший выход в непростой период – остаться в Израиле, а уж потом задумываться о дальнейшей миграции или возвращении домой.

Яна Поплавская намекает на то, что Израиль является хорошим перевалочным пунктом для отъезда в ту же Америку. Так, виза в США для граждан этой страны дается на десять лет.

А в богемной тусовке не утихают слухи, что некоторые отечественные селебритис предпринимают попытки получить израильское гражданство или уже имеют его.

Также Яна Поплавская предположила, что еще одной возможной причиной интереса наших артистов к Израилю является генетическая память. И по сути, знаменитости едут на свою историческую Родину.

Плюсы и минусы Израиля

Если отвлечься от высказываний Поплавской, то Израиль, конечно, имеет ряд преимуществ перед другими странами. Одно из них – мягкий климат. Большую часть года здесь светит солнце.

Как говорят туроператоры, наиболее благоприятными для жизни можно считать территории у моря с влажным средиземноморским климатом. Безусловно, наличие моря – это главный бонус жизни в Израиле.

Также турагенты отмечают высокие зарплаты и социальные гарантии населения, развитие социальной и коммерческой инфраструктуры, высокую продолжительность жизни. Израильская медицина славится во всем мире. А социальная поддержка оказывается всем слоям населения.

Добавьте сюда низкий уровень преступности и благополучную экологическую ситуацию. К тому же в Израиле немало санитарно-курортных зон, например, то же Мертвое море.

Ну и, конечно, страна богата достопримечательностями. Один только Иерусалим с его уникальной историей, стеной Плача, Храмом гроба господня – это то место, которое ежегодно собирает тысячи туристов. А Тель-Авив и Хайфа – динамично развивающиеся города с мягким морским климатом.

Но при этом не стоит забывать и о минусах Израиля, главный из которых – страна постоянно живет в состоянии войны. Конфликт, связанный с сектором Газа, тянется уже не одно десятилетие.

К тому же артистов может всерьез беспокоить то, что в Израиле не так много театров, концертных залов, как в России, о чем также вспомнила Яна Поплавская.

«Израиль — маленькая страна. Если говорить об актерах, там количество мест в театрах ограничено, так что остаться там, чтобы жить и работать, нельзя. А один театр — это вам не резиновая грелка, которую можно растягивать до неизвестно чего. А не работать нельзя. Сами знаете: зарплата сегодня в твоем кармане, а завтра в чужом. И куда наши вчерашние «звезды» пойдут?» — недоумевает Яна Поплавская.

История театра «Гешер»

Кстати, самый известный театр, куда российские актеры действительно могли бы пристроиться, — это театр «Гешер». Он был создан в 1991 году режиссером Евгением Арье, который переехал из России в Тель-Авив вместе со своими учениками – выпускниками ГИТИСа, артистами московских театров. Они и составили костяк «Гешера». Тогда в коллектив вошли и российские актеры Леонид Каневский, Кирилл Сафонов, Игорь Миркурбанов.

Российский театр в тяжелые 90-е годы переживал не лучшие времена. И чтобы остаться в профессии, артисты приняли решение переехать в Израиль. Буквально за пару месяцев они выучили иврит и играли на нем спектакли.

Спектакль «Адам-сын собаки» с Миркурбановым в главной роли стал легендой и объехал немало стран, принимал участие во многих международных фестивалях. Сегодня Игорь Миркурбанов – актер театра «Ленком», Сафонов играет в «Современнике», а Леонид Каневский стал известен и как ведущий программы «Следствие вели…» на НТВ.

Сможет ли нынешняя команда «Гешера» взять в свои ряды российских актеров? Сумеют ли они за пару месяцев выучить иврит? Будут ли часто гастролировать по Израилю наши певцы? Можно ли после наступления лучших времен вернуться домой и продолжать жить, как будто ничего и не произошло? На эти вопросы должны отвечать сами артисты.

Тем не менее, каждый человек имеет право на свой выбор. И вправе ли мы осуждать его?

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