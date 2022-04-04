Снова вместе? Прилучный не стал опровергать воссоединение с Муцениеце

Актер Павел Прилучный накануне отметился со своими детьми от Агаты Муцениеце — сыном Тимофеем и дочкой Мией — на премьере мультика «Мальчик-дельфин». Артистка в этот момент улетела на съемки в Дагестан, оставив наследников на бывшего мужа.

Напомним, супруги развелись два года назад — с обидами и признаниями в интервью. Казалось, парочка терпеть не может друг друга. Однако в последнее время Прилучного и Муцениеце нередко стали замечать вместе.

Актриса честно рассказала в личном блоге, что пошла на примирение с экс-мужем первая, все ради детей. И позвала тогда Павла впервые на совместный детский праздник в Дубай, организованный в честь дня рождения сына. Позже похвасталась колечком на руке и букетами в номере. Что это значит, скрыла, дескать, пока секрет.

Не удивительно, что журналисты поспешили на премьере спросить у Павла Прилучного, снова ли они с Агатой Муцениеце вместе. Однако «мажор» решил просто промолчать в ответ, хотя ничто ему не мешало твердо сказать «нет».

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