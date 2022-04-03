«А вы такие красивые»: Малыш сделал неожиданное признание после разоблачения на шоу «Маска»

Руслан Алехно стал седьмым участником популярного проекта НТВ, с которого сняли маску.

На шоу «Маска» состоялось очередное грандиозное разоблачение. В финале восьмого выпуска жюри и телезрители узнали, кто скрывался в костюме зажигательного Малыша.

Оказалось, что очень характерного персонажа изображал популярный певец, победитель конкурса «Народный артист», участник «Евровидения» Руслан Алехно.

Его появление на сцене для многих стало большим сюрпризом. Жюри «Маски», за исключением Тимур Батрутдинова, не смогли его угадать.

Разоблачившись, Руслан Алехно обратился к судьям проекта, признавшись, что маске почти ничего не видел.

«Как я рад участвовать в этом шоу! Я безумно рад вас видеть теперь вживую, — обратился к жюри Руслан Алехно. — Ваши глаза. Я, как и все, участники, наверное, вас не видел. Я вижу только первый ряд. А вы такие красивые. Спасибо продюсерам и телеканалу НТВ. Я очень рад, что в моей судьбе было шоу «Маска».

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