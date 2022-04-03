«Рыжеволосое маленькое чудо»: Филипп Киркоров дал характеристику старшему внуку Аллы Пугачевой на «Маске»

В это воскресенье, 3 апреля, на НТВ вышел восьмой выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

В проекте осталось восемь участников, шестерых к этому дню разоблачили.

После выступления Козерога председатель судейской коллегии «Маски» Филипп Киркоров начал настаивать на версии, которой он придерживается давно. По мнению Филиппа Киркорова, Козерог – это внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков.

«Не мог себе представить в далеком 1994-м году, что рыжеволосый четырехлетний мальчишка, который побывал у меня на премьере шоу «Я не Рафаэль» вместе со своей семьей во главе с бабушкой, — ударился в воспоминания Филипп Киркоров. – Он пришел после концерта и сказа: «Филипп, хорошо поешь, громко». Я никогда себе не мог представить, что это рыжеволосое маленькое чудо вырастет в такого грандиозного артиста. Я настаиваю, что там Никита. Но я не хочу, чтобы он снимал маску, потому что понимаю, что с каждым разом он будет нас удивлять».

Стоит отметить, что Козерога поклонники «Маски» считают одним из главных претендентов на победу в шоу.

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