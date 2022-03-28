«Регина Попович!»: на шоу «Маска» высмеяли наряд беременной Тодоренко, представшей в образе Жанны д’Арк

Судья проекта НТВ Регина Тодоренко любит примерять на себя образы героинь прошлых веков.

Член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко давно взяла тренд на то, чтобы появляться в эфирах в образах исторических персонажей.

В этом сезоне она блистала в наряде девушки с жемчужной сережкой с картины Яна Вермеера, княгини Зинаиды Юсуповой, императрицы.

В седьмом выпуске «Маски», вышедшем в эфир в минувшее воскресенье, Регина Тодоренко предстала в образе Жанна д’Арк. Она появилась на съемках в кольчуге и переливающемся платье, подчеркнувшим ее округлившийся на последних сроках беременности живот.

После выступления Пончика, который исполнял песню на французском языке, Регина Тодоренко призналась, что это был подарок для нее.

«Я надеюсь, что вы догадались, кто я сегодня? Представительница французской культуры, культовая дива, Орлеанская дева – Жанна д’Арк и мне приятно, что вы исполнили песню на французском языке», — произнесла Регина Тодоренко.

Стоявший рядом с ней Тимур Родригез расхохотался.

«Я смеюсь, потому что, когда Тимур Батрутдинов увидел Регишу в этом обличии, он говорит: «Ты богатырь?» — объяснился Родригез.

Услышав это, судьи проекта расхохотались.

«Регина Попович!» — поддержал веселье со сцены ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. «Я – Жанна д’Арк, необразовщина!» — возмущенно заявила Регина Тодоренко.

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