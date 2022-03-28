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«Регина Попович!»: на шоу «Маска» высмеяли наряд беременной Тодоренко, представшей в образе Жанны д’Арк

Судья проекта НТВ Регина Тодоренко любит примерять на себя образы героинь прошлых веков.

«Регина Попович!»: на шоу «Маска» высмеяли наряд беременной Тодоренко, представшей в образе Жанны д’Арк
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко давно взяла тренд на то, чтобы появляться в эфирах в образах исторических персонажей.

В этом сезоне она блистала в наряде девушки с жемчужной сережкой с картины Яна Вермеера, княгини Зинаиды Юсуповой, императрицы.

В седьмом выпуске «Маски», вышедшем в эфир в минувшее воскресенье, Регина Тодоренко предстала в образе Жанна д’Арк. Она появилась на съемках в кольчуге и переливающемся платье, подчеркнувшим ее округлившийся на последних сроках беременности живот.

После выступления Пончика, который исполнял песню на французском языке, Регина Тодоренко призналась, что это был подарок для нее.

Регина Тодоренко в образе Жанны д’Арк и Тимур Родригез
Регина Тодоренко в образе Жанны д’Арк и Тимур Родригез. Фото: кадр программы

«Я надеюсь, что вы догадались, кто я сегодня? Представительница французской культуры, культовая дива, Орлеанская дева – Жанна д’Арк и мне приятно, что вы исполнили песню на французском языке», — произнесла Регина Тодоренко.

Стоявший рядом с ней Тимур Родригез расхохотался.

«Я смеюсь, потому что, когда Тимур Батрутдинов увидел Регишу в этом обличии, он говорит: «Ты богатырь?» — объяснился Родригез.

Услышав это, судьи проекта расхохотались.

«Регина Попович!» — поддержал веселье со сцены ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

«Я – Жанна д’Арк, необразовщина!» — возмущенно заявила Регина Тодоренко.

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