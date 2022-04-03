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Розовые, длинные, волнистые: певица Валерия появилась на шоу «Маска» с неожиданным цветом волос и укладкой

Действие во время шоу «Маска» телеканала НТВ разворачивается не только на сцене, но и в жюри.

Розовые, длинные, волнистые: певица Валерия появилась на шоу «Маска» с неожиданным цветом волос и укладкой
Певица Валерия на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Действие во время шоу «Маска» телеканала НТВ разворачивается не только на сцене, но и в жюри.

Незаурядные образы, в которых предстают в эфирах члены судейской коллегии, привлекают особое внимание поклонников проекта.

Особенно любят удивлять телезрителей Регина Тодоренко и Валерия. Регина каждый раз предстает на проект в образах исторических героинь, а наряды Валерии – это просто отдельный вид искусства.

Но на этот раз, в восьмом выпуске шоу, певица Валерия удивила не только облачением, но и прической. Она появилась на экране не с привычным коротким каре и белокурыми волосами. Валерия пошла на смелый эксперимент. Звезда примерила парик, представ с волосами розового оттенка, длиною по ключицы и легкой волной.

Валерия с розовыми волосами и Тимур Батрутдинов на шоу «Маска»
Валерия с розовыми волосами и Тимур Батрутдинов на шоу «Маска». Фото: кадр программы

Напомним, шоу «Маска» покинули уже шесть участников. Были разоблачены Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог и Леопард.

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