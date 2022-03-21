«Вообще несправедливо убрали»: поклонники шоу «Маска» не согласны с разоблачением Осьминога

Телезрители высказались по поводу того, кого из участников проекта уже пора отправить со сцены.

В минувшее воскресенье, 20 марта, на НТВ вышел в эфир шестой выпуск самого охраняемого шоу «Маска». В его финале был разоблачен Осьминог. Выяснилось, что под его маской скрывалась певица Наталья Подольская.

Как всегда, после каждого выхода шоу «Маска» в эфир, в Сети сейчас горячо обсуждаются детали программы.

В телеграм-канале проекта поклонники Натальи Подольской утверждают, что ее разоблачили незаслуженно рано. По их мнению, на шоу «Маска» есть персонажи, которых пора уже было отправить со сцены.

«С номинациями абсолютно не согласна. Маски, которые туда попали, этого не заслуживали (особенно Осьминог, которого вообще несправедливо убрали), а слабые так и остаются», «Пончика держат из-за того, что она кормит Киркорова? Это что за подкуп такой? Зрители в шоке», «Согласна, реально, Осьминог и Пчела были сильнее Леопарда», «Леопарда тащат за уши, кошмар какой-то. Из выпуска в выпуск она поет одним, причем своим же, узнаваемым голосом (и такое ощущение, что одну и ту же песню), никакого развития», «Мне кажется, что Пончика и Леопарда продвигают, они незаслуженно все еще остаются в шоу. Очень жаль прекрасного Осьминога, действительно талантливый исполнитель», — высказались в Сети поклонники «Маски».

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