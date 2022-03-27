«Вы не обижаетесь, что я говорила вам «мама»?»: разоблаченная участница «Маски» обратилась к Валерии

В финале седьмого выпуска шоу «Маска» телеканала НТВ был разоблачен шестой по счету участник третьего сезона.
Оказалось, что в костюме Леопарда выступала певица Мари Краймбрери. Хотя, у жюри ранее была версия, что это может быть певица Шена – дочь Валерии.
Сняв маску, Мари Краймбрери весело улыбалась.
«Вы же не обижаетесь, что я говорила вам «мама»?» — обратилась Мари Краймбрери к Валерии.
Она добавила, что не планировала задерживаться на шоу «Маска» так долго. Мари Краймбрери призналась, что думала дотянуть максимум до третьего выпуска.
«Вы не представляете, как я была счастлива находиться здесь так долго. Это удивило даже меня, реально. Я была уверена, что в третьем выпуске уйду, спалюсь. Я не умею скрываться совершенно. Я не умею врать», — сказала после разоблачения Мари Краймбрери.
Напомним, в предыдущих эфирах шоу «Маска» были разоблачены Пес, Павлин, Лошадь, Джокер и Осьминог.
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