«Мощный артист»: поклонники шоу «Маска» назвали имя победителя третьего сезона проекта канала НТВ

Телезрители выдвинули свои версии по поводу того, кто может оказаться лидером.

На телеканале НТВ вышло уже семь выпусков третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

Впереди еще пять эфиров, включая финальный. Борьба становится все жарче, в проекте остались самые сильные участники. А поклонники шоу уже определились с именами своих фаворитов.

В телеграм-канале шоу «Маска» был задан вопрос, кто, по мнению подписчиков канала, сможет победить в третьем сезоне.

Большинство высказались в пользу Козерога, в фаворитах еще Монстрик, Пчела и Мухомор.

«Мне кажется, Козерог. У него очень хороший диапазон и красивый голос», «Анубис или Козерог», «Дракон или Мухомор», «Пфф, конечно, все думают, что победит Козерог», «Да, он самый достойный на этом шоу», «Козерог — мощный артист», — высказались в Сети.

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