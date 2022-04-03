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«Сам не понял, как попал»: Мамаева потерла ручки, узнав, как на самом деле живет ее бывший

Алана Мамаева пообщалась со своими подписчиками про личную жизнь.

«Сам не понял, как попал»: Мамаева потерла ручки, узнав, как на самом деле живет ее бывший
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: соцсети

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева рассказала своим подписчикам, что ей постоянно докладывают о том, как живет ее бывший. При этом модель просит этого не делать, но людям непременно хочется рассказать.

И эти рассказы выглядят не очень радужно. Фолловеры считают, что не за горами может случиться очередной развод у футболиста, дескать, молодожены постоянно ругаются.

 «Паша под сильным каблуком, сам того не понял, как попал», — написали Мамаевой доброжелатели.

«Это был его выбор! И постоянные ссоры в его семье – тоже его выбор!» — ответила Мамаева.

Переписка в аккаунте Мамаевой. Фото: скриншот из соцсетей.

Напомним, сейчас экс-супруги ведут судебные споры из-за алиментов, которые, по утверждениям Аланы Мамаевой, отказывается платить ее бывший муж дочке. Кроме того, он якобы практически перестал общаться с наследницей.

Она уверена, что это происходит под влиянием его новой жены Надежды Санько, ведь раньше он не только не отказывал ей в помощи, но и собирался оставить бывшей все имущество.

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