«Ей реально отца не хватает»: первый муж Мамаевой заменил ее дочке папу-футболиста

Алана Мамаева говорит, что Павел не желает общаться с наследницей.

Экс-жена Павла Мамаева Алана рассказала, что ее бывший муж не желает общаться с родной дочерью Алисой.

Она уверена, что все из-за того, то тот не хочет платить ей алименты. И делает это спортсмен под влиянием своей новой жены Надежды Санько, ведь раньше он не только не отказывал ей в алиментах, но и собирался оставить бывшей все имущество. Сейчас же супруги вступили в бесконечные судебные дрязги, сражаясь за каждую копейку, пишет 5-tv.ru.

В настоящий момент Алана Мамаева тоже решила наладить личную жизнь и сошлась с первым мужем Александром Липовым, который теперь, по ее словам, относится к ее дочке лучше, чем родной отец.

«У Алиски с ним реально великолепные отношения. И я по тому, как он общается с ней, могу сделать вывод, что ей реально отца не хватает», — призналась Алана.

На фоне этих высказываний Павел Мамаев утверждает, что хочет общаться с дочкой, но на самом деле ему в этом мешает Алана. В последний раз она увидела, что наследница разговаривает с ним по фейс-тайму и тут же стала называть его грязными словами при дочери.

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